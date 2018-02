Bus De Lijn gespot in oorlogsgebied

In Damascus, in Syrie, staan bussen klaar om mensen te evacueren uit de belegerde stad Ghouta. Opvallend: een van die bussen is een oude bus van De Lijn. Hoe die daar is terechtgekomen, dat weten ze bij De Lijn zelf ook niet. Maar hij heeft daar in elk geval nog een zinvolle tweede carrière gekregen.

De oude, uit dienst genomen voertuigen van De Lijn worden meestal verkocht als schroot, maar soms worden ze ook verkocht aan particulieren of organisaties. Zo is de oude bus van De Lijn waarschijnlijk in Syrisch oorlogsgebied terechtgekomen.