Bulgaarse jongens (12-14) verkrachten met grof geweld jonge vrouw in Duitsland

Er komen steeds meer schokkende details naar buiten over de groepsverkrachting van een jonge vrouw door vijf Bulgaarse jongens in het Duitse Mülheim an der Ruhr. De jonge tieners gebruikten grof geweld, stelt de politie.

(Lees verder onder de video)

De verdachten -drie jongens van 14 en twee van 12 jaar- zouden hun gewelddadige actie bovendien gefilmd hebben, meldt het Duitse dagblad Bild. De zware feiten vonden vrijdagavond plaats in het centrum van Mülheim.

De jongens zouden hun slachtoffer in eerste instantie in de bosjes gelokt hebben. Toen de vrouw in de gaten kreeg dat de Bulgaarse tieners verkeerde bedoelingen hadden, werden die woedend. “Er was geweld in het spel, grof geweld”, aldus een politiewoordvoerder.

Zenuwinzinking

Volgens Bild werd het slachtoffer meermaals in haar gezicht geslagen en dwongen de daders haar tot orale seks. Dat wordt door de politie nog niet bevestigd.

De buren werden gealarmeerd door hun honden, die maar niet stopten met blaffen. Toen zij hun tuin inliepen, zagen ze de vrouw en twee van de daders in de bosjes daarachter. Die laatsten liepen echter weg. De jongedame bleef getraumatiseerd op de grond achter, uiteindelijk werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Haar moeder zou naar aanleiding van het incident een zenuwinzinking gekregen hebben.

Nacht in cel

Op basis van het signalement dat het slachtoffer gaf, kon de politie de vijf verdachten snel opsporen. Omdat kinderen jonger dan 14 jaar in Duitsland niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, werden de twee jongste verdachten overgedragen aan hun ouders. De drie verdachten van veertien gingen mee naar het politiebureau en brachten een nacht in de cel door. In afwachting van het onderzoek zijn ze voorlopig weer op vrije voeten.

De kwestie doet denken aan een zaak van ruim een jaar geleden in Velbert, een plaats niet ver van Mülheim an der Ruhr. Daar werden acht Bulgaarse tieners veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. De daders kregen toen celstraffen tot vier jaar en negen maanden.