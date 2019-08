Buitenlandse Zaken verscherpt het reisadvies voor Kasjmir in India

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Indiaas Kasjmir aangescherpt vanwege de toenemende spanningen in de regio. India maakte eerder deze week al bekend dat het de grondwettelijke autonomie van Kasjmir intrekt.

De spanning in de regio is niet nieuw, maar sinds eind vorige week raadt de Indiase overheid om veiligheidsredenen af om naar Kasjmir te reizen. Ook vraagt het aan de aanwezige reizigers om de regio te verlaten.

Om die reden besliste Buitenlandse Zaken om het reisadvies aan te passen. Alle reizen naar de Kasjmir-vallei, inclusief Srinagar, worden afgeraden. Ook het grensgebied met Pakistan in de regio moet absoluut vermeden worden, klinkt het. Naar Jammu en Ladakh kan wel gereisd worden met het vliegtuig, aldus Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat een verblijf elders in India in het algemeen veilig is, mits de gebruikelijke waakzaamheid in de steden en toeristische trekpleisters. Het huidige reisadvies ligt in lijn met dat van andere landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.