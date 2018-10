Buitenlandse Zaken: "Vermiste Belg is terecht"

Na de aardbeving en de daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi, is er volgens de informatie van de FOD Buitenlandse Zaken geen reden te denken dat er een Belgische vermiste is. Nochtans communiceerde het Indonesisch crisiscentrum dat er nog een Belg vermist is na de dodelijke aardbeving en tsunami op Sulawesi.

Op een persconferentie gaf een woordvoerder een overzicht van de buitenlandse slachtoffers en had het daar dus over een Belgische vermiste. "Eén Singaporees is geëvacueerd naar Jakarta en is in veiligheid. Van de twee Belgen is er één overgebracht naar Jakarta, de andere is tot nu toe nog vermist", zegt Sutopo Purwo Nugroho van het Indonesisch Agentschap voor Rampenbestrijding.

Het gaat volgens Buitenlandse Zaken om een Belgische vrouw, waar drie dagen geen informatie over was, maar die zich intussen heeft gemeld en zich ongedeerd op een ander eiland bevindt. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders had eerder al gemeld dat een Belgische toerist die op vakantie was in Palu, ook ongedeerd is.

16 Belgen op Sulawesi

Zestien andere Belgen verblijven volgens Buitenlandse Zaken op Sulawesi. Zij bevinden zich normaal gezien ver van Palu. De FOD heeft nog niet met ieder van hen contact gehad, maar er is geen reden tot ongerustheid over hun toestand, aldus een woordvoerder van de FOD.

