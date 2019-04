Buitenlandse Zaken vraagt alle Belgen op het eiland om zich te melden door te bellen naar de ambassade. Zo'n tachtig landgenoten wonen er permanent, en er zijn wellicht enkele honderden Belgen met vakantie. Al zeker 29 via Tui, en 79 met Connections. Die reisorganisaties hebben voorlopig geen reden om aan te nemen dat hun klanten getroffen zijn.

Mensen die ongerust zijn over vrienden of familie in Sri Lanka, kunnen bellen naar het nummer 02 501 81 11.