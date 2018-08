Brusselse kleuter in handen van Syrische terreurgroep terug naar moeder?

De kans bestaat, hoe klein dan ook, dat de Brusselse kleuter Yasmine (4) met haar moeder herenigd kan worden. Het meisje werd naar Syrië meegenomen door haar vader, die inmiddels gesneuveld is. Het Laatste Nieuws schrijft dat de leider van de jihadisten bij wie Yasmine nog steeds verblijft een terugkeer niet helemaal uitsluit.

Yasmine werd in mei vorig jaar aan haar gescheiden moeder ontrukt. Ze is sindsdien in handen van de aan al-Qaida gelinkte militie Firqatul Ghuraba in Syrië. In een video die de groep een tweetal weken geleden verspreidde, is Yasmine te zien tijdens de viering van het Suikerfeest in juni.

Firqatul Ghuraba wordt geleid door Omar 'Omsen' Diaby, een uit Senegal stammende Fransman. Het Laatste Nieuws kon met hem contact opnemen via berichtendienst Telegram. Op de vraag of Yasmine na de dood van haar vader niet bij haar moeder thuishoort, antwoordde hij dat hij daar niet zelf over beslist. "Haar lot ligt in handen van een islamitische rechtbank."

Ook vanwege het feit dat de islam de relatie tussen moeder en kind erg hoog in het vaandel draagt, is er dus een sprankeltje hoop, klinkt het.