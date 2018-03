Brug stort in in Miami: "zeker 6 doden"

In Miami is een nieuwe voetgangersbrug ingestort boven de belangrijkste snelweg van de stad. Volgens de eerste berichten kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten zeker acht mensen gewond. Hoeveel slachtoffers er precies vielen, is voorlopig nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De voetgangersbrug die de universiteit moet verbinden met de stad, was nog in aanbouw. Ze werd gebouwd voor de Florida International University. Op het moment dat de brug instortte, was de universiteit gesloten. De impact van het incident had dus nog veel groter kunnen zijn.

Toch kwamen verschillende mensen om het leven. Volgens senator Bill Nelson zijn zeker zes mensen overleden. Onder de brug reden heel wat auto's, al was het geen spits. Acht voertuigen raakten verpletterd door de brug. Dat zegt de brandweer van de stad.

De brug van 950 ton werd pas afgelopen zaterdag geplaatst. Ze werd ontworpen door de ingenieursfaculteit van de universiteit zelf. Ze werd volgens een speciale techniek gebouwd. Begin volgend jaar was de brug normaal helemaal klaar.