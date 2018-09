Brokstukken van neergehaald Russisch vliegtuig gevonden in zee

Russische schepen hebben in de Middellandse Zee wrakstukken van het abusievelijk door Syrische troepen neergehaalde militaire verkenningsvliegtuig IL-20 gevonden. Ook lichaamsdelen van de vijftien omgekomen militairen aan boord werden geborgen. Dat deelde het ministerie van Defensie in Moskou vandaag mee. De vindplaats ligt in zee op zo'n 27 kilometer ten westen van de Syrische kustplaats Banias, aldus persbureau Interfax.

Het Russische toestel werd gisterenavond laat per vergissing door de Syrische luchtafweer neergehaald. Eigenlijk waren de raketten van het Russische luchtafweersysteem van het type S-200 gericht tegen een aanval van vijandelijke Israëlische gevechtsvliegtuigen. Rusland legt de schuld volledig bij Israël, omdat zijn F-16's zonder voorafgaande waarschuwing boven de Middellandse Zee een aanval uitvoerden.

De Israëlische ambassadeur mag tekst en uitleg komen geven op Buitenlandse Zaken in Moskou. Het Kremlin wilde voorlopig geen commentaar kwijt over het incident. De situatie wordt geanalyseerd, zei Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Vladimir Poetin. Hij zei ook niet of er een telefoongesprek tussen Poetin en de Israëlische regeringsleider Benjamin Netanyahu is gepland.

