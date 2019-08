Brokstukken van Boeing 787 vallen naar beneden in Rome

Deeltjes van een Boeing 787 zijn zaterdag naar beneden gevallen in Fiumicino, een buurt in Rome. De brokstukken, sommige zo’n 10 centimeter groot, hebben daken en auto’s beschadigd. Het toestel van lagekostenmaatschappij Norwegian Air was net opgestegen op de luchthaven van de Italiaanse hoofdstad en was op weg naar Los Angeles. Maar het vliegtuig keerde vrijwel meteen terug naar de luchthaven van Rome toen de piloten een probleem met een van de motoren opmerkten. De 298 inzittenden zijn veilig uit het vliegtuig gehaald. De Boeing 787 wordt op dit moment grondig onderzocht door experts.

Volgens getuigen vielen er “honderden stukjes metaal” uit de lucht. Eén persoon op de grond raakte lichtgewond. “Dit had veel erger kunnen aflopen. Voor hetzelfde geld waren die fragmenten in het stadscentrum of op het drukbevolkte strand terechtgekomen”, aldus ‘Corriere Della Sela’.

De deeltjes zijn allicht afkomstig van de linkermotor, een Rolls-Royce Trent 1000. Wat de precieze oorzaak van het technische falen is, is voorlopig niet bekend.