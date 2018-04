Britten bannen rietjes en wattenstaafjes

De Britse regering wil tegen eind dit jaar een wet die rietjes, wattenstaafjes, roerstokjes en cocktailprikkers uit plastic verbiedt. Aldus minister van Milieu Michael Gove. "Plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik zijn slecht voor onze zeeën en dodelijk voor ons kostbare milieu en zeefauna", aldus Gove.

In het Verenigd Koninkrijk worden jaarlijkst zo'n 8,5 miljard plastic rietjes weggegooid. Plastics, en zeker plastic wegwerpvoorwerpen, zijn erg vervuilend voor het milieu. Daarnaast blijft plastic in grote getallen drijven in de zee, waardoor het leven van vissen en andere zeedieren bedreigd wordt.

In de loop van het jaar komt er een overlegronde over welke plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik geband zullen worden. Volgens de diensten van de Brits premier Theresa May komen er zeker ook uitzonderingen, zoals het gebruik van rietjes in een medisch kader.

Groot-Brittannië heeft eerder al stappen ondernomen om schadelijke plastickorrels uit schoonheidsproducten te krijgen en het gebruik van plastic zakken aan banden te leggen. Er zijn ook plannen om statiegeld in te voeren op plastic flessen, zoals dat al bestaat in andere Europese landen.

Aansporing andere landen

Premier May wil andere landen die deelnemen aan de top van staats- en regeringsleiders van het Gemenebest (Commonwealth) de komende dagen in Londen oproepen om zich aan te sluiten bij de strijd tegen plastic voorwerpen.

De Britse regering zal er aankondigen iets meer dan 70 miljoen euro uit te trekken om nieuwe manieren te ontwikkelen om te verhinderen dat plastic in de oceanen terechtkomt.