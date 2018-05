Britse worden? Deze test moet Meghan Markle afleggen

Ondanks het feit dat de Amerikaanse actrice Meghan Markle binnenkort met prins Harry trouwt, zal ze na haar huwelijk een inburgeringsexamen moeten afleggen om de Britse nationaliteit te verkrijgen. Maar niet iedereen is even enthousiast over dat examen, volgens sommigen is het zelfs “ronduit belachelijk”.

Meghan Markle zal net zoals alle andere mensen die de Britse nationaliteit willen verkrijgen enkele vragen moeten beantwoorden tijdens het inburgeringsexamen “Life in the UK”. Voor de test wordt een selectie gemaakt uit bijna 3.000 vragen, en die kunnen gaan van “hoe oud is de Big Ben” tot “welke gebieden werden nooit door de Romeinen veroverd”.

Toch is niet iedereen even enthousiast over het examen en dat geldt ook voor enkele Britten zelf. “Ik heb geschiedenis gestudeerd, maar deze vragen zijn gewoon ronduit belachelijk”, zegt een Brit die de kans kreeg om de vragenlijst in te vullen. Een andere Brit, die niet slaagde voor de test, vroeg zich dan weer af hoe moeilijk de vragen wel niet zijn: “het spijt me zo. Ik ben in shock, dit is echt moeilijk”, zei ze.

Verschillende thema's

Maar niet alleen historische thema’s komen aan bod. Zo zijn er ook vragen over de verkiezingen en wanneer die plaatsvinden of vanaf welke leeftijd je tabak mag kopen.

Om voor de test te slagen moet Meghan Markle een score van 18 op 24 halen. Slaagt ze niet, dan kan ze de test nog eens opnieuw afleggen. In 2016 namen iets meer dan 133.000 mensen deel aan het examen, iets meer dan 47.000 van hen slaagden niet.