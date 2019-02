Britse IS-vrouw rechtvaardigt aanslag in Manchester: "Vergelijkbaar met aanvallen in Syrië"

Net als in België woedt in het Verenigd Koninkrijk de discussie over wat ze moeten doen met gevangen genomen IS-strijders. De pas bevallen Shamima Begum gooit nog wat extra olie op het vuur. Zij liet optekenen dat ze 'best een mooie tijd' had in het kalifaat en dat de terreuraanslag in Manchester 'gerechtvaardigde wraak' was. Toch wil het negentienjarige meisje nu terugkeren. De moeder van een van de slachtoffers weet niet wat ze hoort. 'Dat idee alleen al maakt me ziek. Ze vormt een enorm veiligheidsrisico'.