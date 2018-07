Britse verzorgster verdacht van moord op 8 baby's

Een Britse verzorgster wordt verdacht van de moord op acht pasgeboren baby’s en een poging tot moord op nog zes baby’s in een ziekenhuis in het Britse Chester. De vrouw is opgepakt, zo meldt BBC.

De politie was al langer met een onderzoek bezig naar de dood van zeventien pasgeboren baby’s in het ziekenhuis en noemt de arrestatie “een belangrijke stap vooruit”. De overlijdens vonden plaats tussen maart 2015 en 2016.

Verder kan de politie voorlopig weinig extra informatie geven, aangezien het gaat om een lopend onderzoek, klinkt het.