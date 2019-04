Britse supermarkt haalt "racistisch lelijk eendje" uit handel en biedt excuses aan

Een Britse supermarktketen heeft excuses aangeboden nadat drie chocolade-eendjes als racistisch werden bekeken. De drie paaseendjes kregen van supermarktketen Waitrose ieder een naam mee. Het eendje van witte chocolade werd ‘pluisje’ genoemd terwijl die van melkchocolade de naam ‘krokantje’ kreeg. Het donkerste eendje kreeg de naam 'lelijk'. Waitrose kreeg daar enorm veel kritiek over en besliste om de eendjes uit de rekken te halen.

Door de donkere van de drie het ‘lelijke’ eendje te noemen, kreeg het bedrijf veel klachten omdat dit “een racistische uiting” zou zijn.

Crispy, Fluffy and Ugly - trio of Easter ducklings at #waitrose . Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right” , I agree, doesn’t look good at all. Thousands of other options... why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz — livia a. aliberti (@livia_aliberti) 7 maart 2019

Shame on @waitrose for questionable marketing practises and reinforcing the “ugly black duckling” narrative. INSIDIOUS casual racism that vilifies dark hues #shame #Waitrose #racism. An exposè a lack of diversity among your decision making staff. Stuck in the 60s! @hopenothate pic.twitter.com/u17S5i8MeN — Stefania Ranieri (@KetoStef) 9 april 2019

De namen zijn waarschijnlijk gebaseerd op het sprookje ‘Het lelijke eendje’ van de Deense dichter en auteur Hans Christian Andersen, dat later werd overgenomen door Disney. Het sprookje gaat over een klein, bruin lelijk eendje dat wordt bespot en uitgesloten door de andere eendjes. Later ontdekt hij dat hij geen eend is wanneer hij zijn bruine veren afwerpt en uitgroeit tot een mooie witte zwaan.

Waitrose besloot de eendjes uit de handel te halen. “Het spijt ons zeer, het was absoluut niet onze bedoeling om dit te veroorzaken. We hebben het product enkele weken geleden uit de handel gehaald en de namen aangepast. Onze eendjes zijn weer te koop”, aldus een woordvoerster.

Political correctness gone mad... Yet again... https://t.co/shsqtyP9Hg — Matthew Steeples (@M_Steeples) 9 april 2019

Very sad to get that low that we can’t even enjoy #chocolate ducks and children’s stories without thinking #racism. https://t.co/hmBfbsnuZu — Anne Iarchy (@Barnettrainer) 9 april 2019

Maar die goedbedoelde beslissing kan alweer op kritiek rekenen, deze keer van mensen die de aangepaste namen bestempelen als “overdreven politieke correctheid”.