Britse regering verliest meerderheid

Een parlementslid van de Britse regerende Conservatieve Partij heeft dinsdag aangekondigd over te lopen naar de oppositie. "Deze regering probeert op een agressieve manier een schadelijke brexit te realiseren", verklaart Philip Lee zijn beslissing, die hij bekendmaakte tijdens een toespraak van premier Boris Johnson in het Lagerhuis. Lee vervoegt de rangen van de Liberal-Democrats.

De regering-Johnson moest voor haar meerderheid in het parlement sowieso al rekenen op de gedoogsteun van de Noord-Ierse unionisten van de DUP. Ondanks die steun was de 'working majority' van Johnson beperkt tot slechts 1 zetel. Door het vertrek van Philip Lee is de premier dus ook die meerderheid kwijt.