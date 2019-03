Britse regering stemt voor uitstel van brexit

Het Britse Lagerhuis heeft zonet gestemd voor het uitstel van de brexitdatum van 29 maart. 412 parlementsleden stemden voor, 202 tegen. Zodra de overige 27 lidstaten van de EU het uitstel goedkeuren, vindt de brexit ten vroegste op 30 juni plaats. Ook stemde het parlement de mogelijkheid van een nieuw referendum weg.

De Britse parlementsleden mochten zich donderdagavond uitspreken over een "korte, beperkte, technische verlenging" van de brexit-procedure tot 30 juni, bedoeld om de nodige wetgeving nog goedgekeurd te krijgen.

Het parlement keurde die motie van de Britse regering goed, met een meerderheid van 412 tegenover 202. Premier Theresa May zal de Europese leiders dus om uitstel vragen tot 30 juni. Die moeten dat unaniem goedkeuren, vermoedelijk op de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag.

Die piste veronderstelt wel dat het Lagerhuis het echtscheidingsakkoord van premier Theresa May - dat nu al tweemaal met een grote meerderheid is verworpen - alsnog goedkeurt, en dat voor de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag. Lukt dat niet, dan zal er een langer uitstel nodig zijn, suggereert de tekst van de regering. In dat geval zou het Verenigd Koninkrijk moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei