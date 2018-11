Britse regering keurt voorlopig brexitakkoord goed, "Dit geeft May vertrouwen voor volgende stap"

De Britse regering heeft het voorlopige brexitakkoord met de Europese Unie goedgekeurd. Dat heeft de Britse premier May gisteravond aangekondigd, na een vergadering van ruim vijf uur met haar ministers. "May heeft de volledige steun van haar kabinet, dat geeft haar vertrouwen om het akkoord ook naar het parlement en de Europese leiders te brengen", zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp vanuit Londen. "Daar wordt het wel wat moeilijker om iedereen overtuigd te krijgen." Straks gaat May naar het Britse Lagerhuis om de parlementsleden tekst en uitleg te geven.

"Ik geloof rotsvast dat dit het beste was wat we konden onderhandelen. Het was aan het kabinet om te beslissen of we hiermee verder konden, en de collectieve beslissing was om het ontwerpakkoord goed te keuren en de onderhandelingen verder te zetten", kondigde May gisteravond aan. "We hebben deze beslissing niet licht genomen. Maar ik geloof, met mijn hoofd en hart, dat deze beslissing in het belang is van het hele Verenigd Koninkrijk", voegde May er nog aan toe.

Akkoord na meer dan anderhalf jaar

Eind maart stappen de Britten uit de EU. Maar een akkoord over hoe dat moet gebeuren, was er tot nu toe niet. "De eerste stap is daar nu wel voor gezet", zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp vanuit Londen. “Het is zeer belangrijk dat er na meer dan anderhalf jaar onderhandelen, nu eindelijk een akkoord is. Premier May heeft de volledige steun van haar kabinet, dat geeft haar vertrouwen om het akkoord ook naar het parlement en de Europese leiders te brengen. Daar gaat het best nog wat moeilijker worden om iedereen overtuigd te krijgen."

Tegenkanting

Straks gaat May naar het Britse Lagerhuis om de parlementsleden tekst en uitleg te geven. Daar riskeert de premier heel wat tegenkanting: de Noord-Ierse unionisten van DUP geven de regering gedoogsteun, maar kondigden al aan dit akkoord niet te aanvaarden omdat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. "Natuurlijk liggen er nog moeilijke dagen in het verschiet voor mij, het kabinet en de EU", zei de premier. Maar ze verwacht "in de komende dagen en weken" tot een definitief akkoord te komen.

Europese top

Zelfs met de steun van haar regering is een definitief brexitakkoord nog lang niet zeker. De Europese staatshoofden en regeringsleiders moeten de tekst nog officieel bekrachtigen op een Europese top, waarschijnlijk op 25 november, waarna ook het Europees parlement en het Britse parlement het licht op groen moeten zetten.

Vooral dat laatste belooft een uitdaging te worden: May heeft de goedkeuring van 320 parlementsleden nodig, maar komt er met haar eigen Conservatives al vijf tekort. Bovendien zouden een aantal hardliners binnen haar partij wel eens tegen kunnen stemmen.

