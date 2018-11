Britse regering geeft groen licht voor voorlopig brexitakkoord

De Britse regering geeft groen licht voor het voorlopige brexitakkoord. Dat heeft de Britse premier Theresa May zopas aangekondigd na een "lang, gedetailleerd en gepassioneerd debat" met haar ministers. Het is nu nog maar de vraag of May ook kan rekenen op de goedkeuring van het Britse parlement. "We zijn er nog niet", bevestigt professor Europese politiek Hendrik Vos.

"Ik geloof rotsvast dat dit het beste was wat we konden onderhandelen. Het was aan het kabinet om te beslissen of we hiermee verder konden, en de collectieve beslissing was om het ontwerpakkoord goed te keuren en de onderhandelingen verder te zetten", kondigde May aan.

Het overleg duurde uiteindelijk heel wat langer dan gepland. "We hebben deze beslissing niet licht genomen. Maar ik geloof, met mijn hoofd en hart, dat deze beslissing in het belang is van het hele Verenigd Koninkrijk", zei May.

Parlementsleden

Morgenochtend gaat May naar het Britse Lagerhuis om de parlementsleden tekst en uitleg te geven. Daar riskeert de premier heel wat tegenkanting: de Noord-Ierse unionisten van DUP geven de regering gedoogsteun, maar kondigden al aan dit akkoord niet te aanvaarden omdat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. "Natuurlijk liggen er nog moeilijke dagen in het verschiet voor mij, het kabinet en de EU", zei de premier. Maar ze verwacht "in de komende dagen en weken" tot een definitief akkoord te komen.

"Het akkoord moet nu natuurlijk nog door het Britse parlement worden goedgekeurd en dat is een horde die nog veel hoger ligt", verduidelijkt Hendrik Vos. In de regering heeft een groot deel van de aanhangers van de Brexit May al de rug toe gekeerd, maar in het parlement zijn er meer harde brexiteers aanwezig. Het is dus afwachten of de tekst ook in het parlement een meerderheid zal vinden.

Het Britse kabinet zat sinds 15 uur onze tijd samen in Downing Street 10 om het voorlopig ontwerpakkoord over de backstop - het vangnet om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland - te bespreken. De backstop was de laatste hindernis voor een volledig brexitakkoord met Brussel.

Europese top

Zelfs met de steun van haar regering is een definitief brexitakkoord nog lang niet zeker. De Europese staatshoofden en regeringsleiders moeten de tekst nog officieel bekrachtigen op een Europese top, waarschijnlijk op 25 november, waarna ook het Europees parlement en het Britse parlement het licht op groen moeten zetten.

Vooral dat laatste belooft een uitdaging te worden: May heeft de goedkeuring van 320 parlementsleden nodig, maar komt er met haar eigen Conservatives al vijf tekort. Bovendien zouden een aantal hardliners binnen haar partij wel eens tegen kunnen stemmen.

Volgens professor Vos kan de Europese Unie wel de voorlopige deal leven. "Het is een zachte, zachte brexit, dat betekent ook voor onze bedrijven dat er niet zo heel veel zal veranderen dus dat is wel in ons belang."

Lees ook:

Bekijk ook: