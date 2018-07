Britse Queen ontvangt Trump voor thee

De Amerikaanse president Donald Trump is in Windsor Castle ontvangen door de Britse koningin Elizabeth II. Het gaat niet om een officieel staatsbezoek. De twee zullen er, samen met Trumps vrouw Melania, samen thee drinken.

Trump is de twaalfde zittende Amerikaanse president die een uitnodiging van de Britse Queen ontvangt. Zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk is geen officieel staatsbezoek, dus nodigde Elizabeth hem en Melania uit voor een kopje thee in haar buitenverblijf. Vanmorgen sprak Trump met de Britse premier Theresa May.

Windsor

Elizabeth II ontving Trump en zijn echtgenote op de binnenplaats van het kasteel van Windsor, gelegen in Berkshire op zo’n 40 kilometer van Londen. Windsor Castle is het grootste bewoonde kasteel ter wereld. Anderhalve maand geleden vormde het kasteel nog het decor voor het trouwfeest van Prins Harry en zijn Amerikaanse echtgenote Meghan Markle.

De Koninklijke Garde speelde het Amerikaanse volkslied en daarna nodigde het Britse staatshoofd het koppel uit om binnen thee te gaan drinken.

Privébezoek

Na het bezoek aan de Queen zit het officieel bezoek van de Trumps erop. Hij vliegt nog wel door naar Glasgow voor een privébezoek alvorens naar de Verenigde Staten terug te keren.