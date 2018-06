Britse Queen geopereerd aan cataract

De Britse koningin is vorige maand geopereerd aan haar ogen. Dat laat het paleis weten. Elizabeth onderging de operatie in een dagkliniek en mocht ’s avonds weer naar huis. Alles verliep zonder problemen.

De 91-jarige Britse koningin had last van cataract aan haar ogen en onderging daarvoor een ingreep in het King Edward VII hospital, een privékliniek in Londen. De operatie verliep zonder problemen, de Queen moest zelfs geen afspraken of plannen wijzigen.

Vertroebelde lens

Cataract is een vertroebeling van de lens, waardoor het zicht vermindert. Tijdens de operatie, die zo’n 45 minuutjes duurt, wordt de troebele lens vervangen door een nieuwe in plastic. Het herstel duurt zo’n vier tot zes weken, maar de patiënt kan wel meteen het ziekenhuis verlaten.

De afgelopen weken droeg Elizabeth dan ook steevast een zonnebril om haar ogen te beschermen. Cataract is vaak een familiale aandoening: ook de Queen Mother liet een ingreep uitvoeren toen ze 95 was, in 1995.