Britse Queen bezoekt London Fashion Week

De Britse koningin Elizabeth II zat vandaag op de eerste rij tijdens de Fashion Week in Londen, vlak naast modepaus Anna WIntour. Het is de allereerste keer dat de Queen naar een fashion event gaat.

De koningin volgde de show van de jonge Britse stylist Richard Quinn, die van haar de eerste “Prijs Koningin Elizabeth II van de mode” kreeg. Vanaf nu wordt de prijs jaarlijks uitgereikt aan een nieuw talent in de sector.

Beetje verbaasd

Gekleed in een lichtblauwe jurk in tweed leek de koningin bij momenten verbaasd door de collectie van Richard Quinn, die bestaat uit verschillende combinaties met plantenmotieven, soms gedragen met een motorhelm. Ook waren er zware lederen jurken met gekke kousen.

“Het is een waar plezier om hier vandaag aanwezig te zijn tijdens de London Fashion Week”, verklaarde ze voor ze de prijs uitreikte. “Tweed uit de Hebriden, kant uit Nottingham dat via Carnaby Street de weg naar hier vond, onze mode-industrie is al jaren bekend om haar exceptionele kunde en zal ook in de toekomst textiel van wereldklasse blijven produceren.”

Surrealistisch

Voor Richard Quinn was het een hele eer om de Queen op de banken tijdens zijn modeshow te zien, hij noemde het surrealistisch. Hij gaf ook meteen mee dat hij met plezier de nieuwste aanwinst in de familie, de Amerikaanse actrice Megan Markle, wilde kleden.