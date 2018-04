Britse Prins Philip in ziekenhuis

Prins Philip (96), de man van de Britse koningin Elizabeth, is vanmiddag opgenomen in het King Edward VII Hospital in Londen. Dat meldt Buckingham Palace. Hij wordt morgen geopereerd aan zijn heup.

De Britse prins was zondag al afwezig op de paasmis. Door zijn heup miste hij de afgelopen tien dagen ook twee andere officiële evenementen.

Pensioen

Prins Philip trok zich in augustus vorig jaar al terug van zijn officiële verplichtingen als lid van de koninklijke familie. Toch staat er nog een belangrijke gebeurtenis gepland: op 19 mei trouwt Philips kleinzoon Prins Harry met de Amerikaanse Meghan Markle.