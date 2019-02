Britse premier May "vastberaden" brexit binnen voorziene termijn door te voeren

De Britse premier Theresa May blijft "vastberaden" om de brexit zoals voorzien op 29 maart door te voeren en om nieuwe toegevingen van Brussel in verband met het scheidingsakkoord te verkrijgen, hoewel Brussel daar niet van wil weten.

"Ik ben vastberaden de brexit in werking te stellen, en vastberaden die op tijd in werking te stellen - 29 maart 2019", schrijft de bewindsvrouw in een column in de Sunday Telegraph. Zodoende sluit ze de mogelijkheid van een uitstel uit, hoewel meerdere politici de jongste dagen die mogelijkheid hadden geopperd.

May zei ook een "pragmatische oplossing" te willen vinden om in het parlement een meerderheid achter zich te krijgen. In januari schoot een overweldigende meerderheid haar in november met de Europese Unie bereikte akkoord af. Dinsdag heeft het Lagerhuis een amendement goedgekeurd omtrent "alternatieven" voor de "backstop" die een terugkeer naar een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet vermijden.

Na die stemming kondigde May aan opnieuw te willen onderhandelen met Brussel, zelfs al heeft de Europese Unie dit tot nu toe krachtdadig geweigerd. "Wanneer ik terugga naar Brussel, zal ik vechten voor Groot-Brittannië en voor Noord-Ierland. Ik zal gewapend zijn met een nieuw mandaat, nieuwe ideeën en een hernieuwde vastberadenheid om te komen tot een pragmatische oplossing om de brexit in werking te stellen", schreef de Conservatieve politica in de Sunday Telegraph. "Dit is wat het parlement me heeft opgedragen te doen."

Volgens SkyNews zouden niettemin in Downing Street 10 plannen zijn gesmeed om de artikel-50 procedure voor een vertrek uit de EU te verlengen. May zou dan in april proberen alsnog het het parlement achter zich te krijgen via een nieuwe deal, om vervolgens de Britten in juni vervroegd naar de stembus te roepen.