Britse premier May sluit “geheim akkoord” over douane-unie na brexit

De grootste struikelsteen bij de Brexit-onderhandelingen is van de baan. Premier Theresa May zou serieuze toegevingen gekregen hebben van de Europese Unie over de Ierse kwestie. Dat meldt de Britse krant The Times.

De Times berichtte dat de EU zou toegegeven hebben dat heel Groot-Brittannië na de uitstap uit de Europese Unie in de douane-unie zou kunnen blijven. Zo zou een harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland vermeden worden. Daarvoor zou er een extra clausule in het akkoord opgenomen worden. The Times schrijft dat de regering dinsdag zou vergaderen hierover.

Maar een Britse regeringswoordvoerder deed het bericht al snel af als speculatie. "We hebben alleen goede vooruitgang gemaakt voor onze toekomstige betrekkingen", zei de woordvoerder aan het Duitse persagentschap dpa.

Harde grens vermijden

Groot-Brittannië wil de EU eind maart 2019 verlaten. Beide partijen zijn bang dat een harde grens, met controles tussen Ierland en Noord-Ierland, de kwetsbare vrede in de voorheen door burgeroorlog verscheurde regio in gevaar zou brengen. Maar Londen en Brussel raakten het tot nu toe niet over eens hoe dat in de praktijk kan vermeden worden.

De Ierse kwestie geldt als de belangrijkste horde om het Brexit-akkoord te voltooien tussen Brussel en Londen. May zei recent dat het akkoord "voor 95 procent" rond is.