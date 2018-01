Britse Aldi verbiedt energiedrank onder 16

Supermarktketen Aldi gaat in Ierland en Groot-Brittannië geen energiedrankjes meer verkopen aan jongeren onder de zestien jaar. Vanaf 1 maart zullen kassamedewerkers om een identiteitsbewijs vragen als ze twijfelen over de leeftijd van klanten.

"We voeren deze leeftijdsgrens in vanuit de groeiende bezorgdheid over het gebruik van energiedranken bij jongeren", reageerde een woordvoerder van Aldi in de Britse krant The Guardian. Naast Aldi doen nog enkele andere grote winkelketens mee, zoals Asda en Waitrose. De twee grootste Britse supermarktketens, Tesco en Sainsbury’s, volgen voorlopig niet.

Jamie Oliver

De afgelopen weken ontstond in Groot-Brittannië veel ophef over energiedrankjes. Verschillende rapporten en de populaire chef-kok Jamie Oliver vragen om een verbod. “De drankjes bevatten onacceptabel hoge hoeveelheden suiker en cafeïne”, klinkt het.

Niet alleen de energiedrankjes liggen onder vuur. Een parlementslid riep vorige week nog op tot een nationaal verbod op frisdrank voor kinderen onder de zestien. De Britse Premier Theresa May kondigde daarop een onderzoek aan.

Nederland

Ook in Nederland wordt opgeroepen energiedrankjes te verbieden. Kinderartsen pleitten ervoor om ze in ieder geval te verbieden voor jongeren onder de achttien jaar.

