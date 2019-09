Er zijn alweer nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond de van kindermisbruik en mensenhandel verdachte miljardair Jeffrey Epstein. De Amerikaanse aanklagers doen er alles aan om in contact te komen met de Britse actrice Emmy Tayler (44), om haar aan de tand te voelen over haar vermeende banden met Epstein. Volgens verschillende beschuldigers behoorde Emmy tot de inner circle van de overleden zakenman, en was ze dus nauw betrokken bij het misbruikschandaal.