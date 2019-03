Brits schoolmeisje (19) dat in 2015 naar Syrië trok wil met man en baby naar Nederland

De Britse Jihadbruid Shamima Begum wil met haar man en baby naar Nederland verhuizen. Dat zei ze nadat haar Britse nationaliteit werd ingetrokken en heeft haar man bevestigd aan de BBC.

Begum vertrok in 2015 met drie andere tienermeisjes naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Ze trouwden er alle vier met een buitenlandse IS-strijder. De zaak veroorzaakte al heel wat ophef in Groot-Brittannië. Begum wilde Syrië verlaten, zodat haar derde kind betere overlevingskansen zou hebben. De twee eerdere baby’s die ze in Syrië kreeg, zijn overleden aan ziekte en ondervoeding.