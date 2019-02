Brits schoolmeisje (19) dat in 2015 naar Syrië trok: "Ik heb geen spijt"

De Britse Shamima Begum (19) die in 2015 naar Syrië vertrok en nu wil terugkeren naar huis, zegt dat ze "geen spijt" heeft van haar vertrek. "Ik heb een mooie tijd gehad, alleen op het einde werd het moeilijker", zegt ze aan de Britse nieuwszender Sky News.

Begum vertrok in 2015 met drie andere tienermeisjes naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. Ze trouwden er alle vier met een buitenlandse IS-strijder. Momenteel zit ze in een vluchtelingenkamp in Syrië.

De zaak veroorzaakte al heel wat ophef in Groot-Brittannië. Begum wilde Syrië verlaten, zodat haar derde kind betere overlevingskansen zou hebben. De twee eerdere baby’s die ze in Syrië kreeg, zijn overleden aan ziekte en ondervoeding.

Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid had eerder een negatief advies gegeven voor een terugkeer. "Mijn boodschap is duidelijk: als je een terreurorganisatie in het buitenland hebt gesteund, dan zal ik niet twijfelen om je terugkeer te voorkomen. We moeten onthouden dat zij die naar Syrië zijn getrokken, vol haat zitten voor ons land", zei de Britse minister.

Hij voegde eraan toe dat er een reeks maatregelen beschikbaar zijn om ‘mensen te stoppen die een ernstige dreiging vormen door naar het VK terug te keren, waaronder hen hun Britse staatsburgerschap ontnemen of hen uit het land uitsluiten’.