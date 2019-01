Brits parlement stuurt May terug naar Brussel

Het Britse Lagerhuis heeft zich achter een voorstel geschaard dat premier Theresa May terug naar Brussel stuurt om het vangnet voor de Ierse grens te heronderhandelen. Het amendement van de Conservatieve backbencher Graham Brady haalde het met 317 stemmen, 301 parlementsleden stemden tegen.

Het House of Commons boog zich gisterenavond na een lange dag van debatteren over zeven amendementen op de brexitdeal van premier Theresa May. Dat akkoord werd er eerder deze maand met grote meerderheid verworpen, voornamelijk door de backstop-regeling. Die bepaalt dat er ook na de overgangsperiode eind 2020 geen harde grens kan komen tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.

Alternatief

De backstop zou in werking treden wanneer er na het verstrijken van een overgangsperiode eind 2020 nog geen alternatieve regeling is gevonden. Tot dan moeten de Britten in een douane-unie met de EU blijven, terwijl Noord-Ierland een deel van de regels van de interne markt blijft volgen. Maar veel felle voorstanders van de brexit vrezen dat die situatie wel eens eindeloos zou kunnen voortduren, omdat er geen einddatum op staat. Het Brady-amendement stelt eigenlijk dat het parlement zich achter de deal van May kan scharen, op voorwaarde dat de backstop vervangen wordt door "alternatieve regelingen".

Hoe die alternatieven er dan uitzien, is niet duidelijk. Bedoeling is om de premier terug naar Brussel te sturen met een duidelijk mandaat, in de hoop dat Michel Barnier, Jean-Claude Juncker en co overstag gaan. De Europese leiders hebben evenwel altijd gezegd dat het echtscheidingsakkoord niet opnieuw onderhandeld kan worden.