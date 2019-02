Brits parlement mag in maart stemmen over uitstel brexit

De Britse premier Theresa May heeft in het Britse Lagerhuis een bocht van 180 graden gemaakt. Ten laatste op 12 maart wordt er opnieuw gestemd over het terugtrekkingsakkoord uit de Europses Unie, keurt het parlement het akkoord af, dan mogen de parlementsleden een dag later stemmen over een brexit zonder akkoord, of - nog een dag later- over uitstel van de brexit. Dat Theresa May nu een uitstel van de brexit mogelijk maakt is compleet nieuw. Volgens Britse media is het haar manier om de tegenstanders binnen de regering onder controle te houden en een regeringscrisis te voorkomen.Bezorgde ministers hebben de premier onder druk gezet om te voorkomen dat het land op 29 maart zonder deal uit de EU vertrekt. Ze vrezen dat zo’n chaotische ‘no-deal-brexit’ rampzalig uitpakt voor het Verenigd Koninkrijk.

May zelf is wel geen voorstander van een uitstel van de brexit omdat er op 26 mei Europese verkiezingen zijn. “Uitstel voorbij eind juni zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Welke boodschap zou dat uitsturen naar de meer dan 17 miljoen mensen die drie jaar geleden voor een vertrek hebben gestemd?”

Ook kan het uitstel maar eenmalig zijn. “Als we niet deelnemen aan de Europese verkiezingen, zou het extreem moeilijk zijn om de brexit opnieuw uit te stellen.”

Tot slot waarschuwde May nog dat uitstel een chaotisch en ongeordend vertrek niet uitsluit. “De enige manier om dat te doen, is artikel 50 (dat de EU-uitstap regelt, red.) intrekken of een akkoord goedkeuren.”

'Nieuw referendum zou verdeeldheid zaaien'

Ook gisteren werd een U-bocht van jewelste gemaakt. Oppositieleider Jeremy Corbyn wil dan een tweede referendum niet langer uitsluiten. Daar wil May niet van geweten hebben: “Hij wil een referendum houden dat verdeeldheid zal zaaien en ons land weer terug naar af brengt”, zei May.

Door een tweede referendum bespreekbaar te maken wil de Labourleider Theresa May onder druk zetten en de aandacht van de problemen binnen zijn eigen partij afleiden.

De kans dat het tweede referendum er komt, blijft echter erg klein.