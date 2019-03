Brits Lagerhuis stemt voor derde keer tegen de brexit-deal van premier May

Het Britse Lagerhuis heeft voor de derde keer tegen de brexit-deal van premier Theresa May gestemd. 344 parlementsleden stemden tegen, 286 voor.

"De gevolgen zijn gigantisch", reageert premier May. "De wettelijke standaard is dat het land de Europese Unie verlaat op 12 april. Maar dat heeft het parlement ook afgekeurd. We zullen dus een nieuwe weg moeten zoeken. Het is zo goed als zeker dat het Verenigd Koninkrijk nieuwe Europese verkiezingen zal moeten organiseren. Op maandag zal het parlement opnieuw kunnen stemmen voor de weg vooruit. Ik vrees dat we op de limieten van dit Lagerhuis zijn gebotst. Het heeft alle opties verworpen."

Europees president Donald Tusk kondigt een extra Europese top aan voor 10 april.

De Europese Unie verwacht snel duidelijkheid uit Londen, klinkt het in een mededeling. "Na de negatieve stemmig vandaag, wordt artikel 50 (dat de uittreding regelt, red.) uitgesteld tot 12 april zoals vorige besliste door de Europese leiders. Donald Tusk heeft op 10 april een Europese Raad bij elkaar geroepen. Wij verwachten dat het Verenigd Koninkrijk duidelijkheid schept over hoe het verder moet, en dat enige tijd voor de Raad begint." "12 april is nu de nieuwe 29 maart", tweet secretaris-generaal van de Europese Commissie Martin Selmayr.

Wat nu?

Nu haar brexitakkoord voor een derde keer is verworpen, zijn er ruwweg twee grote scenario's die nog overblijven.

Lang uitstel

Nu het echtscheidingsakkoord al voor de derde keer is verworpen, komt de datum van 12 april in beeld. Voor die dag moeten de Britten aan de Europese Unie laten weten wat ze nu eigenlijk willen doen. Waarschijnlijk komt er lang uitstel van minstens een jaar, en moet het Verenigd Koninkrijk toch nog meedoen aan de Europese verkiezingen.

Verschillende Europese leiders hebben wel al gezegd dat de Britten niet zomaar uitstel krijgen: ze moeten duidelijk maken welke richting ze met de brexit uit willen.

Maandag kan het Britse parlement via zogenaamde ‘indicative votes’ opnieuw proberen een meerderheid te vinden voor een alternatief. Afgelopen woensdag slaagde het parlement daar niet in: acht voorstellen werden allemaal verworpen. Mogelijk vinden de parlementsleden maandag nu wel een meerderheid voor een softere brexit, bijvoorbeeld met een douane-unie met de EU.

Brexit zonder akkoord

Vraagt het Verenigd Koninkrijk voor 12 april geen lang uitstel, dan is de harde brexit zonder akkoord een feit. Dat is nu ook wettelijk het standaardscenario. Het land verlaat dan op die dag de Europese Unie, zonder overgangsmaatregelen. Maar premier May heeft deze optie zonet opnieuw uitgesloten, aangezien het parlement dat ook niet wil.