Brits lagerhuis keurt voorstel goed dat 'no deal'-brexit tegenhoudt

De regering van de Britse premier Boris Johnson heeft een nieuwe nederlaag geleden in het Britse parlement. Het wetsvoorstel van de oppositiepartijen dat een 'no deal'-brexit op 31 oktober moet tegenhouden, is goedgekeurd. Er volgt nu een tweede lezing, waarin de parlementsleden de tekst nog kunnen amenderen.

Het wetsvoorstel van de oppositie - de 'Benn-bill', genoemd naar initiatiefnemer Hilary Benn van Labour - verplicht de Britse premier Boris Johnson om opnieuw uitstel van de brexit te vragen als het parlement tegen 19 oktober niet expliciet met een no deal heeft ingestemd, en als Johnson er op de EU-top van 17 en 18 oktober niet in slaagt een nieuw akkoord uit de brand te slepen. De nieuwe brexitdatum zou dan 31 januari 2020 zijn.

Het Britse Lagerhuis heeft de tekst woensdagavond in eerste lezing goedgekeurd met 329 ja-stemmen tegenover 300 stemmen voor het nee-kamp. Johnson leed daarmee een nog iets grotere nederlaag dan gisteren/dinsdag, toen de oppositie samen met een twintigtal parlementsleden van zijn eigen Conservatieve partij de parlementaire agenda naar zich toetrok met 328 stemmen tegenover 301.