Britain First van Facebook gegooid

Facebook heeft de pagina van de Britse extreemrechtse groepering Britain First verwijderd. Ook de pagina’s van de leiders Paul Golding en Jayda Fransen zijn van de site gehaald. Volgens de sociaalnetwerksite bleef Britain First doorgaan met het plaatsen van haatdragende berichten.

“De extreemrechtse groep heeft regelmatig berichten online geplaatst die haat en animositeit tegen minderheidsgroepen aanwakkeren”, zegt Facebook over de beslissing. “We zijn een open platform voor alle ideeën en politieke standpunten uiten, vormt de kern van de vrije meningsuiting. Maar die politieke standpunten kunnen en moeten geuit worden zonder haat.”

Mensen kunnen hun krachtige en controversiële meningen uiten zonder daarbij anderen te denigreren op basis van wie ze zijn, klinkt het verder. Facebook benadrukt dat de inhoud van de berichten die geplaatst werden op de pagina van Britain First niet stroken met hun waarden. Welke berichten de emmer precies deden overlopen, specificeert het bedrijf niet.

Waarschuwing genegeerd

Facebook heeft de beheerders van de pagina al een schriftelijke waarschuwing gestuurd in het verleden, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De groep zal in de toekomst ook geen nieuwe pagina’s meer kunnen opstellen. Ook de Facebookpagina’s van de twee leiders, Paul Golding en Jayda Fransen, werden verwijderd.

Britain First kwam vorig jaar in het nieuws omdat de Amerikaanse president Donald Trump een antimoslimvideo van de groep had gedeeld op Twitter. Dat leidde tot veel verontwaardiging.

Facebook staat samen met andere sociale media zoals Twitter en YouTube onder druk om haatdragende berichten sneller te verwijderen. In 2016 ondertekenden de techbedrijven een gedragscode bij de Europese Commissie waarin ze beloven klachten over berichten binnen 24 uur te behandelen.