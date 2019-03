Brexitchaos in UK: 'Nooit een brexit zonder akkoord met EU'

In het Britse Lagerhuis hebben de parlementsleden gisteren gestemd over een brexit zonder uitstapovereenkomst met de Europese Unie. De eerste stemming ging over een amendement aan het voorstel, dat stelt dat een ‘no-deal-brexit’ nooit mogelijk zal zijn: niet op 29 maart, maar ook niet daarna. Een nipte meerderheid van de parlementariërs sloot zich daarbij aan. De Britse premier Theresa May wil de brexit nu uitstellen tot 30 juni. Dat blijkt uit de motie die ze morgen ter stemming in het parlement neerlegt.