De Britse regering onder leiding van premier Theresa May zoekt een uitweg om verder te gaan met de brexit. Binnen de regering werd er volgens sommige waarnemers “gechoqueerd” gereageerd op de uitspraak van de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow, gisteren. Die besliste dat May de parlementsleden niet zomaar kan vragen voor een derde keer over haar deal te stemmen, nadat ze de twee voorgaande stemmingen al met overweldigende meerderheid verloor.