Brexit: Labour zet onderhandelingen met premier May stop

De onderhandelingen tussen de Conservatieve partij van premier Theresa May en oppositiepartij Labour zijn mislukt. Oppositiepartij Labour zet de gesprekken met May stop, zegt partijleider Jeremy Corbyn in een mededeling. Beide kampen gaan op die manier richting een nieuwe - ondertussen al vierde - stemming in het parlement over de brexit.

De Conservatieven en Labour voeren al anderhalve maand gesprekken om te kijken of ze een compromis kunnen vinden over de brexit, maar het leek er nooit op dat een van de twee wilde toegeven. Labour wil dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit in een douane-unie met de EU blijft, de Conservatieven zien dat niet zitten.

“De gesprekken zijn zo ver gegaan als mogelijk”, schrijft Corbyn in een brief aan May. “Ze verliepen in goed vertrouwen langs beide zijden. De gesprekken waren gedetailleerd en constructief en we hebben er allebei veel moeite in gestoken. Maar het is duidelijk geworden dat er belangrijke meningsverschillen zijn die we niet hebben kunnen overbruggen.”

Corbyn verwijst ook naar de “groeiende zwakheid en instabiliteit van uw regering”. “Wij kunnen er dan ook niet op vertrouwen dat wat wij ook zouden afspreken, uitgevoerd zou worden. (...) Het gebeurde niet zelden dat voorstellen uit uw onderhandelingsteam publiek werden tegengesproken door ministers uit uw regering. De laatste dagen verwierpen belangrijke ministers elke vorm van een douane-unie.”

Vierde stemming

May zal haar akkoord met de EU dus ongewijzigd moeten voorleggen aan het parlement, voor de vierde keer al. De stemming staat in de week van 3 juni op het programma, een week na de Europese verkiezingen. Die vinden in het Verenigd Koninkrijk al over minder dan een week plaats, volgende week donderdag. Theresa May ging gisteren akkoord met de rebellen binnen de Tories akkoord na die stemming een schema op te maken voor haar vertrek als premier.

Door een gebrek aan consensus blijft het huidige brexitakkoord met de EU, zonder douane-unie, het enige geldende document. Het Britse parlement heeft dat akkoord echter al drie keer verworpen omdat premier May er geen meerderheid voor vindt. Labour zegt nu opnieuw tegen het akkoord te zullen stemmen “als er geen significante veranderingen in aangebracht worden”.

May kreeg vanuit Europa uiteindelijk uitstel voor de brexit tot eind oktober, terwijl de Britten de EU al op 29 maart hadden moeten verlaten.

Impasse

Volgens politicoloog Hendrik Vos is wellicht het einde nabij voor premier May. "De poging van May om met de oppositie iets uit te werken is nu faliekant mislukt." Zegt hij. "De impasse blijft zo maar duren. Het begint er stilaan naar uit te zien dat het einde van May in zicht is. Ze zal geen premier kunnen blijven, misschiene zal ze nog een paar weken op post blijven. En misschien zal ze nog proberen om een voorstel voor te leggen aan het Britse parlement maar de kans dat het wordt goedgekeurd is heel klein en dat betekent dat we terug bij af zijn."