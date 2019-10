Brexit-deal is rond, zeggen Johnson en Juncker

Er is na lang onderhandelen dan toch een akkoord over de brexit gevonden. Dat kondigen Brits premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan.

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koningkrijk hebben een principeakkoord gesloten over de Brexit. Dat akkoord moet nog wel worden goedgekeurd door de lidstaten van de Europese Unie en door het Britse parlement. De EU-leiders komen vandaag om 15u bijeen om het over het Britse vertrek uit de EU te hebben. Het Britse parlement zou dan dit weekend het akkoord kunnen goedkeuren, maar stemde eerder al meerdere keren tegen een deal. Ook het Europees parlement moet er nog zijn zegje over doen.

In vergelijking met het eerdere akkoord tussen de Europese Unie en Johnsons voorganger Theresa May zijn er nu wijzingen aangebracht in het "protocol over Noord-Ierland/Iederland", schrijft Juncker in zijn aanbevelingsbrief aan Europees president Donald Tusk. Ook is de politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen het VK en de EU gewijzigd.

De DUP, de Noord-Ierse Unionisten en een cruciale gedoogpartner van premier Johnson in het Brits parlement, zegt bij zijn standpunt te blijven en het akkoord niet te kunnen steunen. Dat is wellicht slecht nieuws voor Johnson, die het akkoord zaterdag moet verdedigen op een uitzonderlijke zitting in het Britse parlement. De premier heeft er sowieso al geen meerderheid meer, en zonder de tien parlementsleden van de DUP al helemaal niet. Johnson hoopt allicht op een aantal parlementsleden van de oppositie om zijn deal goed te keuren. Zij zullen moeten kiezen tussen 'deze deal' of 'geen deal'.