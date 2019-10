De Britse premier Boris Johnson heeft “belangrijke toegevingen” gedaan in de brexit-onderhandelingen en aanvaardt nu dat er een douanegrens komt in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en Ierland. Een akkoord met de Europese Unie is daarmee “dichtbij”, meldt The Guardian. De Ierse premier Leo Varadkar tempert echter de verwachtingen.