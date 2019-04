Brandweer vertelt over Notre-Dame: "Wist niet wat me te wachten stond"

De Parijse brandweer heeft op een persconferentie meer toelichting gegeven over de brand in de Notre-Dame. De brand was extreem zeggen ze. Nochtans hadden ze vaak geoefend op een brand als deze, maar op het moment zelf zat alles tegen.

“Ik wist absoluut niet wat me te wachten stond. Beneden was er weinig zicht. We wisten dat het dak brandde, maar niet echt hoe hard”, zegt een van de brandweerleden. “Toen we boven kwamen, zagen we hoe dramatisch het was. Het was heel warm. We moesten ons terugtrekken. Het vuur verspreidde zich echt heel snel.”

En dat was ook te zien op beelden die vanop het dak werden gemaakt. “Het is daar een balkon van ongeveer een meter. Toen we op de deur openden om op het balkon van de laatste verdieping van de toren te komen, zagen we wat een catastrofe het was met een dak dat aan alle kanten instortte”, aldus een andere brandweerman. Ook de torenspits van de Notre-Dame stortte in. Het dak werd voor twee derde verwoest.