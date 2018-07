Brandstoftanks ontploft bij luchthaven Caïro

Alle vluchten op de luchthaven van de Egyptische hoofdstad Caïro zijn momenteel opgeschort na een hevige ontploffing. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er is voorlopig ook nog geen nieuws over mogelijke slachtoffers.

Volgens de minister van Transport zijn vanavond laat twee brandstofopslagruimtes net buiten het luchthaventerrein ontploft. Op foto’s op sociale media is een grote brand te zien.

De knal was in grote delen van de miljoenenstad te horen. Of het om een ongeluk of aanslag gaat, is nog onbekend. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.