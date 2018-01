Brand in ziekenhuis Zuid-Korea: 41 doden

Bij een brand in een ziekenhuis in Zuid-Korea zijn meer dan veertig mensen om het leven gekomen. Daarnaast zouden ook ongeveer zeventig mensen gewond zijn geraakt. Dat melden internationale media op basis van lokale autoriteiten.

De brand brak uit op de spoedafdeling van het Sejong ziekenhuis in Miryang, een stad in het zuiden van Zuid-Korea. Op dat moment bevonden zich meer dan honderd patiënten in het ziekenhuis.

Brandweermannen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden en probeerden mensen uit het ziekenhuis te evacueren, maar werden daarbij gehinderd door de dichte rook. Van de gewonden zouden er acht in kritieke toestand zijn. Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is.