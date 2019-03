Brand in toren in Bangladesh: zeker 1 dode

In Dhaka in Bangladesh staat een toren met 19 verdiepingen in brand. Dat meldt AFP. Er zijn officieel nog geen doden gemeld, maar er wordt gevreesd dat er heel wat mensen binnen gevangen zitten.

Op sociale media circuleren al beelden waarop te zien is hoe mensen van het gebouw naar beneden springen.

Het vuur ontstond juist voor 13 uur lokale tijd (10 uur onze tijd), laat de brandweer weten. "Zeventien brandweereenheden proberen het vuur te blussen."

In februari kwam zeventig mensen om bij een brand in een drukbevolkte wijk van Dhaka.