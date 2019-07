Brand in studio in Kyoto: 24 doden

De balans van de brand in Japan is volgens de hulpdiensten tot minstens 24 doden opgelopen, nadat nog meer levenloze slachtoffers in de animatiestudio in Kyoto werden aangetroffen. Het vuur werd vermoedelijk aangestoken.

"We hebben nog een persoon zonder hartslag gevonden op de tweede verdieping en een tiental anderen in dezelfde staat op de trappen tussen de tweede verdieping en het dakterras", zei een woordvoerder van de brandweer van deze stad in het westen van Japan. Eerder was sprake van dertien doden en 35 gewonden. Verscheidene werknemers van studio Kyoto Animation worden nog vermist.