Brand na botsing vliegtuigen Canada

Op de luchthaven van Toronto zijn gisteren twee vliegtuigen gebotst op het tarmac. Daarbij ontstond brand en alle 168 passagiers en zes crewleden moesten hun vliegtuig via evacuatieglijbanen verlaten. Het andere vliegtuig was leeg. Er vielen geen gewonden.

De Boeing 737 van de Canadese lagekostenmaatschappij WestJet was net vanuit het Mexicaanse toeristenoord Cancun geland op de internationale luchthaven Toronto Pearson. Het toestel stond stil toen het geraakt werd door een vliegtuig van Sunwing dat, zonder crewleden en passagiers aan boord, werd weggesleept van een gate.

"Door de positie van het vliegtuig op de baan, moesten de passagiers van WestJet via de evacuatieglijbanen worden geëvacueerd", zegt de luchtvaartmaatschappij in een mededeling. "De hulpdiensten waren dichtbij en schoten meteen in actie."

Paniek

Op een video die vlak na de botsing werd genomen, is te zien hoe de achterkant van het vliegtuig van Sunwing vuur vat. Sommige passagiers raken in paniek maar het cabinepersoneel probeert iedereen te kalmeren en te blijven zitten.

Er vielen geen gewonden. Alle 168 passagiers en zes crewleden bleven ongedeerd.