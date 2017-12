Brand in Londense zoo

De London Zoo is vandaag gesloten na een brand in een café en winkel. Tien brandweerwagens en 72 brandweermannen werden omstreeks 7 uur opgeroepen om de vlammen te bestrijden. De brand was onder controle na zowat drie uur.

Personeel van de zoo begon onmiddellijk dieren in veiligheid te brengen. Een aantal personeelsleden werd behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, of omdat ze in shock waren.

Voorlopig is niet geweten of er dieren zijn getroffen door de brand. Volgens de zoo zijn vooral het café en de winkel getroffen. Wel is een aardvarken vermist.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De zoo blijft vandaag tot nader order gesloten.