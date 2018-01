Brand in huis van Clintons

In een bijgebouw van het huis van Bill en Hillary Clinton in Westchester County, New York, heeft een brand gewoed. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Het vuur is intussen onder controle, niemand raakte gewond.

Het huis ligt aan de '15 Old House Lane'. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een bijgebouw, waar de secret service vertoefde. Over de oorzaak is niets duidelijk.

HIllary en Bill waren op het moment van de brand niet aanwezig in het gebouw. Er vielen geen gewonden.