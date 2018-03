Brand in Blackpool Tower geblust

Meerdere mensen zaten een tijdlang vast in de Blackpool Tower, een soort Eiffeltoren in de gelijknamige Britse badplaats, nadat er brand was uitgebroken. Dat melden de hulpdiensten. Er raakte niemand gewond.

De brandweer bracht de mensen in een “veilige zone” bovenin de toeristische attractie. Zodra de rook onderaan de lift verdwenen was, werden ze naar beneden gebracht.

Brandweermannen zullen nog enkele uren nablussen. Intussen is ook het onderzoek gestart naar de brandoorzaak.

We have six crews of firefighters wearing breathing apparatus using two hose reels to extinguish the fire. The people at the top of the tower will be allowed down once the smoke at the bottom of the lift has cleared https://t.co/LrsByYymx2