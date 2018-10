Bourgeois vraagt Reynders Spanje op matje te roepen, maar die weigert

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vraagt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) om de Spaanse ambassadeur op het matje te roepen. Dat doet hij nadat Spanje de diplomatieke statuut van een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Spanje had ingetrokken. Didier Reynders gaat echter niet op die vraag in.

De rel ontstond door een brief van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) voor Carme Forcadell, de opgesloten voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement en dus een ex-‘collega’ van hem. Hij gaf die met zijn partijgenoot en Europees Parlementslid Mark Demesmaeker, toen die een bezoek bracht aan de gevangenis waar Forcadell is opgesloten. De brief werd op 7 september ook gepubliceerd op de Twitter-account van Demesmaeker.

Peumans schreef dat ”de centrale overheid in Spanje niet in staat is aan de voorwaarden te voldoen om deel uit te maken van een moderne democratische Europese Unie”. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat politici worden gearresteerd voor hun meningen.”

Vijandig

De Spaanse regering beschouwt de brief als een “ronduit vijandig gebaar.” Belgisch ambassadeur in Spanje Marc Calcoen werd op het matje geroepen. “Ik neem geen letter terug van wat ik geschreven heb”, zei Peumans eerder al.

Reynders volgt Bourgeois niet

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is echter niet van plan de Spaanse ambassadeur op het matje te roepen. "Dat zal niet gebeuren", zegt zijn woordvoerder aan Belga. "De minister neemt kennis van de recente verklaringen en reacties van Vlaams minister-president Geert Bourgeois", klinkt het. Maar "het is niet de rol van de minister van Buitenlandse Zaken om commentaar te geven op verklaringen van een voorzitter van een deelstaatparlement."

Het departement Buitenlandse Zaken "blijft ter beschikking om boodschappen van het Vlaamse gewest aan Spanje te bezorgen", maar verder gaat Reynders niet. "Als de Vlaamse overheid via de Belgische ambassade in Spanje boodschappen wil doorgeven, zal Buitenlandse Zaken dat doen."

