Bourgeois: “Doodstraf Djalali is opgeschort”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in het Vlaams parlement bevestigd dat de doodstraf die VUB-professor Ahmadreza Djalali opliep in Iran, is opgeschort.

Professor Djalali wordt in Iran beschuldigd van spionage en kreeg daarvoor eind vorig jaar de doodstraf. Tegen de executie kwam grote internationale druk, ook vanuit Vlaanderen en België. Op basis van Italiaanse media werd vorige week al gemeld dat de straf zou zijn opgeschort. Bourgeois bevestigt dat nu.

"Het Hooggerechtshof herbekijkt de uitspraak met betrekking tot de doodstraf en zal in de loop van februari een opinie geven. De zaak wordt nu onderzocht door de adjunct-aanklager die bevoegd is voor de uitvoering van de vonnissen", aldus Bourgeois.

Gewicht in de schaal werpen

Zolang de zaak niet behandeld is, blijft de doodstraf opgeschort, vernam de minister-president bij de Iraanse ambassadeur. "Ik heb de Europese Unie aangespoord om haar volle gewicht in de schaal te werpen", vervolgde Bourgeois. "Buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini heeft geantwoord dat ze de evolutie in het oog houdt en meerdere keren contact heeft opgenomen met de Iraanse overheid over de gezondheidstoestand van de professor."

"Ik ga elke opportuniteit die zich voordoet, boven of onder de waterlijn, aangrijpen om al het mogelijke te doen om hem vrij te krijgen", verzekerde de minister-president nog.