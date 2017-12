"Botsing schip door fouten bemanning"

Er zijn ernstige fouten gemaakt door de bemanning bij de botsing van een Zwitsers riviercruiseschip tegen een brugpijler in Duisburg. Dat stellen deskundigen in de binnenvaart in een interview met De Telegraaf.

Het schip botste dinsdagavond rond 20.45 uur op een pijler van een brug van de autosnelweg A42 in het Duitse Duisburg. Er bevonden zich op dat moment 129 personen aan boord van de Swiss Crystal: 26 bemanningsleden en 103 passagiers.

Bij de botsing raakten 27 mensen gewonden, vier van hen moesten even naar het ziekenhuis. Het gaat voornamelijk over Nederlanders, aangezien de Crystal afgehuurd was door de Nederlandse reisorganisatie Effeweg.nl.

"Ernstige fouten"

Deskundigen zeggen in een interview met De Telegraaf dat de botsing veroorzaakt werd door ernstige fouten door de bemanning. Volgens een jurist die anoniem wil blijven, waren er eerder al problemen met dit schip. De stuurlui zijn volgens hem niet altijd goed opgeleid en de werkdruk is ongezond hoog.

Rederij Scylla weerspreekt de beschuldigingen met klem. "Tijdens het ongeluk was er een Nederlandse loods aan boord met veel ervaring en alle benodigde papieren. We onderzoeken samen met de Duitse politie wat de oorzaak van deze aanvaring is. Ook de rol van de kapitein nemen we mee", aldus de rederij.

